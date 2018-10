Schumacher figlio vince a Spa, dove iniziò la leggenda di Michael

Sulla pista dove esordi in Formula 1 il sette volte campione del mondo Michael Schumacher, il figlio mette a segno la sua prima vittoria. Era il 2013 quando Michael Schumacher rimase vittima di un grave incidente sulle piste da sci. Dopo un coma farmacologico il campione della Ferrari avvio una lunga fase riabilitativa. Da allora la famiglia non ha rilasciato dichiarazione sulle sue condizioni di salute.

Ora è il figlio a portare avanti la passione per i motori. Sul circuito di Spa in Belgio, Mike Schumacher ha tagliato il traguardo davanti a tutti, conquistando la prima vittoria in Gara 3 dell’Euro Formula 3, al termine di una gara in rimonta.

“Vincere a Spa è una grande sensazione – hadetto Mick Schumacher – dopo che, purtroppo, in Gara 2 non sono stato in grado di trasformare la pole position di ieri in un successo. A quanto pare, Spa è un buon posto per la famiglia Schumacher”, come riporta Repubblica.