Scala, lavori ENEL: mercoledì mancherà la corrente elettrica in diverse zone

L’ENEl ha appena annunciato alcuni lavori programmati per il giorno 24 ottobre, mercoledì, nel comune di Scala. I lavori prenderanno il via alle ore 9,30 e termineranno intorno alle ore 16,30: a causa di questi, in diverse zone del paese la fornitura di energia elettrica verrà interrotta.

Ecco le strade interessate:

v ficuciello da 4 a 6, da 14 a 16 – v punta d aglio 6

v s eustacchio sn, da 4 a 6 – v casa verrone 5

v ficuciello da 7 a 9, 13 – v ficuciello sn

v favara 2, da 6 a 14, 20 – pza minuta 2, 1

v d amato vincen 8, 9, 35 – v s cataldo sn

v casa verrone da 2 a 4 – v s. janni sn

v bottega campido sn, 1 – v favara 9, 17

v punta d aglio sn, sn – pza minuta sn

v s cataldo da 1 a 11 – v petraro sn

v s cataldo da 2 a 4 – v petraro 31

v d amato vincen sn – v s. janni 7

v bottega minuto sn – v s. janni 4

v s eustacchio 3, 7 – v favara sn

v bottega minuto 1 – v tuoro sn

v casa verrone sn

ENEL ricorda anche che durante lo svolgimento dei lavori potrebbe momentaneamente ritornare l’energia, tuttavia si raccomanda gli utenti di non utilizzare gli ascensori e/o prendere altri rischi. Per informazioni sui disservizi si può inviare un SMS al numero 3202041500, riportando il codice POD presente in bolletta, oppure scaricare e consultare l’App gratuita per smartphone “Guasti Enel”. Per segnalare eventuali guasti il numero da chiamare è l’ 803500.