Scala: Incidente per un biker sulle montagne, soccorso in eliambulanza

Scala: Incidente in bici sulle montagne, soccorso in eliambulanza.

Un uomo di 34 si è ferito ieri pomeriggio sulle montagne di Scala.

Stando alle prime notizie giunte in redazione, intorno alle 16, l’uomo, in escursione in sella alla sua mountain bike sul Monte Cerreto, sul versante del comune di Gragnano, ha rimediato una brutta caduta tanto da essere impossibilitato a riprendere la marcia.

L’allarme è giunto al Soccorso Alpino e Speleologico della Campania tramite il 118 di Castellammare di Stabia.

Immediatamente è decollato l’elicottero del 118 con il Tecnico di Elisoccorso del CNSAS a bordo e contemporaneamente una squadra di tecnici ha raggiunto il luogo via terra. Il ferito, sempre cosciente ma dolorante al torace, è stato stabilizzato e imbarellato dall’equipe sanitaria del 118, poi evacuato mediante verricello e trasportato fino al campo sportivo di Scala.

L’eliambulanza si è alzata in volo alle 17 e 30 dal campo sportivo di Scala diretta al “Ruggi d’Aragona” di Salerno.