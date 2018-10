Scala , Costa d’ Amalfi. Incendio in un fienile

Scala , Costiera amalfitana . Incendio questa notte in un fienile della zona Senito a Scala, il comune più antico della Costa d’Amalfi.

L’incendio, come riportano i colleghi di Amalfinotizie, sviluppatosi per cause in via di accertamento, è stato domato dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Maiori e dai colleghi del comando provinciale di Salerno giunti in Costiera con un’autobotte di supporto.

Sul posto anche i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Amalfi. L’episodio si è verificato intorno a mezzanotte in località Santa Caterina.

L’incendio per fortuna non ha causato particolari danni grazie anche al tempestivo intervento dei vigili del Fuoco che hanno prontamente domato le fiamme all’interno del deposito agricolo bonificando la zona interessata dal rogo.

C’è da dire che più volte abbiamo scritto su Positanonews di incendi a Scala, sia per aziende agricole, sia di auto, e non si è mai riuscito a trovare un colpevole.