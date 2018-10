SCAFATI ECCO COME L’EX DIRETTORE DEL “PACINOTTI” SI APPROPRIAVA DEL DENARO DELLA SCUOLA

Si era appropriato di soldi della scuola e non aveva restituito al Ministero del Tesoro le somme indebitamente percepite per progetti mai rendicontati.

Sulla base di queste accuse, l’ex direttore dei servizi di segreteria dell’Istituto Pacinotti di Scafati è stato denunciato per truffa ai danni dello Stato. E stato pure interdetto dai pubblici uffici per quattro mesi.

L’uomo è in pensione, anche in seguito ad un’altra vicenda- sempre legata ai fondi per progetti scolastici di matrice europea- per la quale ha patteggiato la pena nello scorso mese di febbraio.

Oggi, sulla scorta di altre indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, su input del procuratore capo Antonio Centore, i finanzieri della Compagnia di Scafati, diretti dal capitano Nunzio Napolitano, hanno eseguito un sequestro preventivo per equivalente nei confronti dell’ex Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi del “Pacinotti”.

Le Fiamme Gialle hanno accertato che il dirigente era riuscito ad appropriarsi indebitamente di oltre 13.000 euro attraverso una serie di artifizi contabili.

Dovendo restituire al Ministero del Tesoro alcune somme di denaro per progetti scolastici non adeguatamente rendicontati, il direttore del Pacinotti ha falsamente predisposto un mandato di pagamento per 10.000 euro. Nella forma era intestato al Dicastero, il quale tuttavia riportava il codice IBAN dell’associazione sportiva dilettantistica nella quale egli stesso ricopriva la carica di Presidente.

Inoltre, analizzando le operazioni di gestione contabile e amministrativa, i Finanzieri hanno accertato ulteriori ammanchi dalle casse dell’Istituto scolastico. Il tutto attraverso la predisposizione di falsi mandati di pagamento. Più in particolare, il direttore aveva attestato la liquidazione di pagamenti ad alcuni fornitori dell’Istituto Pacinotti, pagamenti in realtà mai avvenuti.

Secondo l’accusa, le somme erano state accreditate sul conto corrente della sua compagna, anche lei denunciata per truffa ai danni dello Stato.

