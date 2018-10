Sarno, dramma sfiorato a causa del mal tempo: scuole chiuse

Per colpa del mal tempo di queste ultime ore un masso abbastanza grande è caduto dalla collina e per fortuna ha impattato un’abitazione dove non c’era nessuno. Nonostante ciò le precauzioni sono state immediatamente prese dal sindaco Giuseppe Canfora che ha informato dapprima la Prefettura di Salerno, poi ha firmato un’ordinanza dove ha predisposto l’evacuazione di due famiglie che abitavano lì nei pressi ed infine ha segnalato tutto al Centro Operativo Comunale al fine di monitorare l’intera situazione. Inoltre, avvisando tutta la giunta comunale, ha ulteriormente predisposto delle verifiche per le strade affinchè venga certificato che siano al sicuro e normalmente percorribili. Non è finita qui: ha deciso di chiudere anche le scuole della zona per domani lunedì 29 ottobre dato che è stata diramata un’allerta meteo generale per quanto riguarda la regione Campania anche nelle prossime ore.

Foto di repertorio.