Sant’Agnello in Viale dei Pini , pirata della strada investe auto e scappa. Probabilmente qualcuno che veniva da Sorrento o andava a Piano di Sorrento . L’auto era regolarmente parcheggiata dalle 18,30 fino alle 21,30, quando si è scoperto il danno. Domani le telecamere potrebbero già individuare il colpevole.

24 ottobre 2018

AGGIORNAMENTI E RINGRAZIAMENTI

gli uomini dell’Arma velocemente ed efficacemente sono riusciti ad individuare il responsabile . Il proprietario della macchina ringrazia i carabinieri di Sorrento e in particolare il Comandante Marianiello e il Maresciallo Scandariato e Francesco Mastellone per aver aiutato le indagini.

Francesco dell’autocarrozzeria è corso la sera stessa a verificare l’accaduto E ha trovato a terra pezzi della macchina per cui ha identificato l’auto

Complimenti a tutti da Positanonews

27 ottobre 2018