Sant’Agnello. Il Sindaco Sagristani soddisfatto del decreto di archiviazione dei dipendenti Gargiulo e Aversa

Il Sindaco di S.Agnello, Piergiorgio Sagristani, in relazione al decreto di archiviazione disposto nei confronti del dottor Nello Gargiulo, comandante della Polizia municipale, e della dipendente comunale Giuseppina Aversa, coinvolti in una indagine della Procura di Napoli per l’affidamento del servizio mensa scolastica per fatti che risalgono al 2012, ha rilasciato la seguente dichiarazione “ fin dall’inizio abbiamo espresso piena fiducia nella magistratura e nei confronti dei nostri dipendenti. L’archiviazione del caso e quindi il venir meno delle accuse mosse nei confronti del Dottor Nello Gargiulo e di Giuseppina Aversa conferma la correttezza del loro operato e delle buone prassi amministrative in uso presso il nostro Comune. Questa decisione riconosce che Gargiulo ed Aversa hanno agito nel rispetto della legge. Tutto ciò ci conforta e restituisce piena serenità ed onorabilità personale a due dipendenti che si sono sempre distinti per spirito di servizio ed abnegazione”.