Incidente a Sant’Agnello, scontro tra due ciclomotori su Corso Italia, prima dell’incrocio con via Iommella. In questo momento è arrivata l’ambulanza, con il personale medico che ha soccorso il ragazzo ferito nell’impatto. Presente sul posto anche Positanonews. Non si conosce ancora la dinamica di tale incidente, ed è da accertare anche le condizioni dei due conducenti dei ciclomotori.