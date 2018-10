Sant’Agnello, rubato motorino nei pressi della chiesa dei Cappuccini: “E’ il terzo in un mese”

Ieri sera si è perpetrato un furto ai danni di un abitante di Sant’Agnello. Una ragazza del posto ha comunicato il furto del suo motorino il quale era parcheggiato nei pressi della chiesa dei Cappuccini. La cosa che ha fatto arrabbiare e non poco i residenti è che sarebbe il terzo furto di motorini in un mese sempre nella stessa zona (considerando anche rione Marinella). Insomma, gli abitanti non ci stanno: “Occorre attivare telecamere di sicurezza nelle traverse adiacenti la chiesa, dove sono presenti gli stalli dei motorini”, ha scritto qualcuno sui gruppi social del paese. Intanto, è stata sollevata anche un’altra questione: “Il furto è avvenuto tra le 21,30 e le 23 – ha riferito la vittima – Alle 21,45 sono passati i vigili che hanno fatto diverse multe alle auto presenti parcheggiate fuori posto”. Inevitabilmente qualcuno ha commentato: “Invece di pensare a fare soldi, cerchiamo di fare anche un po’ di vigilanza”.