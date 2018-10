Sant’Agnello come Piano di Sorrento , Corso Italia a senso unico. L’idea salva traffico di Castellano “Voglio parlarne coi commercianti”

Come risolvere, in parte, il problema del traffico in Penisola Sorrentina e dar uno sviluppo turistico – commerciale maggiore a Sant’Agnello? Il senso unico per il Corso Italia potrebbe essere un’idea…La formula affascinante la propone Paolo Castellano, il consigliere comunale della maggioranza di Piergiorgio Sagristani ha un’idea che potrebbe essere un toccasana, facendo quello che ha fatto con i carottesi , che hanno tratto beneficio dal senso unico del Corso Italia.

Intanto gli chiediamo come vanno le cose e che dice delle polemiche politiche mai così pesanti nelle vicende santanellesi sui social

“Mi rammarica vedere che si fanno molte polemiche inutili, se usati per queste sciocchezze i social network sono inutili e non servono a nulla.. Alcuni del Movimento Cinque Stelle non hanno niente di meglio da fare che chiamarmi “Marchese del Grillo”, ignorando che poi questo è un progressista.. Preferisco invece chi fa dibattito politico sui fatti e con proposte, facebook è un delirio”

Allora parliamo di cose concrete, per la viabilità che si vuol fare? Il modello Piano col senso unico del Corso Italia per sviluppare il commercio?

“Voglio parlare di questo ed altro con tutti, per venerdì prossimo ho chiesto ai commercianti di venire in consiglio comunale, le scelte non vanno imposte dall’altro, ma concordate e studiate insieme. Quindi invito anche la redazione di Positanonews e tutti a venire venerdì prossimo, bisogna condividere le scelte se portano effetti benefici sul territorio. E’ vero che non abbiamo Via dei Platani, ma la cosa potrebbe essere fattibile con la collaborazione di tutti..”.

Una soluzione interessante , ma secondo noi di Positanonews, una grande causa del caos sono gli autobus e camion…

“Per quelli si dovrebbe prevedere il percorso alternativo per Sant’Agata di Massa Lubrense, sono d’accordo con voi che sono un problema..”

Ma la Penisola Sorrentina è un continuum urbanistico, si dovrebbe trovare una soluzione condivisa ai problemi del traffico..

“Vero, infatti bisogna finirla di ragionare in termini di campanili. Sto già dialogando con i vari corpi di polizia municipale trovando molto dialogo e collaborazione. Ma, ripeto, vi invito tutti a venerdì prossimo nel consiglio comunale quando parleremo di possibili soluzioni in concreto”

Intanto, anche se Castellano non ha voluto darci i particolari, diamo atto e merito che qualcuno prova a pensare e a trovare delle soluzioni…