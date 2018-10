Sant’Agnello . Ieri sera il calcio d’inizio seguito da Positanonews . Ci sono tanti retroscena , tipo che i tornei che si facevano venti anni fa erano agguerriti, gli scontri maggiori fra i carabinieri e la polizia municipale di Sorrento, che vinceva con alcuni giocatori che erano anche titolari in squadre blasonate, che l’avvocato Cappiello dirigente del Sorrento non è entrato in campo per uno stiramento ma che ci sa fare.. Siamo alla V edizione ripresa per far sentire le forze dell’ordine persone “Più normali”, persone come noi.. Una bella iniziativa insomma..

Anni fa per avvicinare gli studenti alla Polizia di Stato il commissario Eugenio De Feo scrisse un libro “Il Commissario un amico in più” e fece un tour nelle scuole per avvicinare i giovani studenti. Oggi tutte le forze dell’ordine hanno indetto un Torneo Interforze “Le Istituzioni tra la gente”. Una manifestazione calcistica creata esclusivamente con finalità sociali allo scopo di avvicinare le persone comuni agli uomini che rappresentano le Istituzioni sul territorio peninsulare. Attraverso il calcio, nel caso specifico, coinvolgendo i rappresentanti della legalità, si intende “umanizzarli” agli occhi delle persone. Perché dietro una divisa ci sono altre persone che lavoro per la sicurezza delle città.

Al Torneo partito ieri 22 Ottobre e durerà fino al 01 dicembre, sul campo di gioco “Giuseppe Castellano “, parteciperanno le seguenti 7 squadre: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia Costiera, Forum Torre Annunziata, Vigili Sorrento, associazione Giovani Avvocati di Sorrento, Amici Interforze. L’apertura della manifestazione alla presenza di rappresentanti istituzionali della Penisola sorrentina, il vicequestore di Sorrento, Donatella Grassi, il capitano della Compagnia dei carabinieri di Sorrento, Marco La Rovere, il luogotenente Nicola Mariniello, comandante della Stazione CC di Sorrento, il dott. Prisco. magistrato presso il Tribunale di Torre Annunziata, Attilio Massa per il sindaco di Sant’Agnello, Piergiorgio Sagristani, i comandanti della Capitaneria di Porto di Sorrento e di Piano di Sorrento. La finalissima che si svolgerà sabato 1 Dicembre alle ore 20.30. Video su You tube di Positanonews TV di Michele Cinque diretta di Michele De Angelis..