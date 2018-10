Il Sant’Agnello non cuce, imbastisce solo

I costieri restano a bocca asciutta contro una Battipagliese che forza nella ripresa ma non passa

Redazione – Un buon Sant’Agnello imbastisce ma non cuce e resta a bocca asciutta contro una Battipagliese che forza nella ripresa ma non passa.

Si potrebbe dire una gara con un tempo ciascuno, ma fino ad un certo punto poiché la squadra di mister Serrapica, dopo la bella vincente prova esterna sull’ostico campo della Virtus Avellino, voleva ripetersi. Purtroppo non si cava il cosiddetto ragno dal buco, ma i biancazzurri del presidente Negri sono sulla buona strada, non hanno concesso nulla ma forse ci vorrebbe nelle finalizzazioni più freddezza, ma mister Serrapica saprà trovare la giusta motivazione.

Prima frazione di marca santanellese con belle buone azioni che però sono concluse non trovando lo specchio della porta o per una spanna, d’altro canto le zebrette salgono in cattedra nella ripresa ma non è che si rivelano pericolose. Anzi i locali provano la zampata finale ma non c’è nulla da fare, finisce a reti bianche.

La cronaca della gara:

Primo Tempo

10’ B Colpo di testa di Iommazzo che non inquadra lo specchio della porta

15’ SA Mosca allarga troppo il destro su cross di Alfano, palla fuori

17’ SA Cross al centro di Mosca ma non c’è nessun appostato in area

20’ Calcio di punizione per il Sant’Agnello, Veniero non ci arriva di poco

31’ SA Cross di Alfano a cercare Fiorentino che dalla destra non trova lo specchio della porta

36’ SA Calcio di punizione di Mosca, alto sopra la traversa

46’ SA punizione di Strianese, colpo di testa di Veniero che termina alto

Secondo Tempo

3’ B Formisano mette in calcio d’angolo un tiro cross velenoso di Senatore

12’ B Cross di Guerrera, Formisano anticipa Di Giacomo poi sbaglia Trisolini la conclusione verso la porta

23’ SA Tiro dalla distanza di Liguori, Primadei para a terra

25’ SA Colpo di testa di Ascione da buona posizione, Casale respinge con il corpo

47’ B Di Biase anticipato in area da Strianese su una punizione di Guerrera

48’ B Colpo di testa di Simonetti ma Formisano para senza problemi

50’ SA Conclusione dalla distanza di Alfano, palla alta

CAMPIONATO ECCELLENZA 2018/19 – GIRONE B – 6^ GIORNATA

SANT’AGNELLO – BATTIPAGLIESE 0-0

SANT’AGNELLO: Formisano, Alfano, Piacente, Veniero, D’Alessio, Di Donna (22’st Esposito), Liguori, Strianese, Mosca (37’st Nocerino), Frulio (9’st Lauro), Fiorentino (9’st Ascione).

A disp: Zurino, Esposito, Guadagno, Vitale, Contieri. Allen: Serrapica

BATTIPAGLIESE: Primadei, De Martino, Iommazzo, Blasio, Mazzei (25’pt Simonetti), Casale, Senatore, Saginario, Di Giacomo (45’st Di Biase), Guerrera, Trisolini (45’st Malandrino).

A disp: Di Feo, Petrillo, Toscano, Asante, Cesaro, Piccirillo. Allen: Pietropinto

Arbitro: Antonio Pio Pascuccio di Ariano Irpino.

Assistenti: Annalisa Moccia (Nola) – Luca Chianese (Napoli).

Espulso: 40’pt Piacente (SA) per doppia ammonizione.

Ammoniti: Guerrera, Fiorentino, Esposito.

Note: giornata serena, 29°, erba sintetica buona, gara è stata disputata a porte chiuse.

Recupero: 1’pt. e 4’st

GISPA