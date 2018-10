Sant’Agnello nel consiglio degli architetti di Napoli. Super votata l’architetto Stefania Porcelli

Ieri, si è concluso lo scrutinio relativo al rinnovo del Consiglio degli Architetti di Napoli e Provincia.

A seguito delle dimissioni del Consiglio uscente ed al conseguente commissariamento dell’Ordine, gli Architetti napoletani sono stati costretti a tornare alle urne, così sancendo la schiacciante vittoria della lista

” I AM”, capitanata dal Professor Leonardo Di Mauro, il più votato, che ha portato con sè, per il quadriennio 2018-2022 altri 11 Consiglieri, tra cui l’Architetto peninsulare Stefania Porcelli, che dopo l’esperienza di vice-Presidente della Fondazione, ha ottenuto uno straordinario risultato con 1096 preferenze.

Questi i nuovi componenti del Consiglio:

LEONARDO DI MAURO (I AM-1302)

DOMENICO CEPARANO (I AM-1174)

BENIAMINO VISONE (INSIEME PER GLI ARCHITETTI-1146)

GIANLUCA MEO (I AM-1127)

GIULIANA ANDRETTA (I AM-1106)

STEFANIA PORCELLI (I AM-1096)

ANTONIO CERBONE (I AM-1089)

ANTONIO CINIGLIO (I AM-1071)

ANTONIO COPPOLA (I AM-1060)

GRAZIA TORRE (I AM-1058)

ROSA DE LUCA (I AM-1053)

CONCETTA MARRAZZO (I AM-1032)

VINCENZO PERRONE (INSIEME PER GLI ARCHITETTI-1020)

EMMA BUONDONNO (INSIEME PER GLI ARCHITETTI-1007)

ANIELLO TIRELLI (SEZ.B) (I AM-1041)