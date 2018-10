Sant’Agnello, lavori manto stradale ai Colli di Fontanelle: frecciatina di Sagristani a Tito?

Una frecciatina nei confronti del sindaco di Meta oppure no? Il post su Facebook del sindaco di Sant’Agnello Piergiorgio Sagristani, riguardo i lavori che si svolgeranno al manto stradale in zona Colli di Fontanelle, potrebbe lasciar pensare anche ad una piccola “punzecchiatura” del primo cittadino nei confronti del collega Giuseppe Tito.

Qualche giorno fa riportammo la notizia dell’annuncio del sindaco Tito, il quale ricordiamo è consigliere della città Metropolitana di Napoli, dei lavori che prenderanno il via entro fine mese. Dall’annuncio del sindaco di Meta non veniva fatta menzione di Sagristani.

E’ stato il sindaco di Sant’Agnello, successivamente, a pubblicare un post su Facebook in cui difatti rivendica il successo conseguito, non facendo menzione del sindaco Tito: “Grazie alle nostre richieste e all’impegno mantenuto del consigliere della città metropolitana Raffaele Cacciapuoti la settimana prossima inizieranno i lavori di manutenzione e di rifacimento del asfalto di via Nastro D Argento”.