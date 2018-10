Sant’Agnello: Dichiarazione esclusiva dell’Avvocato Marzuillo sulla questione Housing Sociale

Sant’Agnello: Dichiarazione esclusiva dell’Avvocato Marzuillo a noi di PositanoNews sulla questione Housing Sociale.

Ecco cosa ci scrive:

“Egregio direttore, premesso che mi considero fuori dalla politica santanellese fino a data indeterminata, ciò che mi preme sottolineare e ‘ che la colpa principale di tutto Questo è dei cittadini. Loro non vogliono cambiare e a loro sta bene questo modus operandi, dopo l’attacco ricevuto non ho avuto nemmeno un messaggio di solidarietà. Avuti oggi dopo il comunicato di ieri. Ciò significa che le persone hanno paura del cambiamento e pensano a coltivare i propri affari personali e a coltivare il proprio orticello. Questa è la chiave di lettura del tutto. Le persone fanno il doppio gioco, criticano ma poi a loro va bene così . Per questi motivi fare politica per me e ‘ diventato impossibile. Le stesse persone dopo l’attacco ricevuto mi hanno detto: sei rimasto solo. Come avrei potuto continuare? Mi ritiro anche io A questo punto sempre nel rispetto di tutti continuerò ad esercitare la professione in modo esemplare. Cordiali saluti”