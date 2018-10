Sant’Agnello – Battipagliese 0 – 0

SANT’AGNELLO. La Fcd Battipagliese1929, nel match disputato questo pomeriggio al “Campo dei Pini” di Sant’Agnello (NA), pareggia 0 a 0 contro la formazione di casa. Un risultato di parità che aumenta la serie positiva dei bianconeri in campionato, arrivata a 4, e mantiene inviolata la porta di Primadei da 360’. Dopo un inizio di gara favorevole agli uomini di Pietropinto, il Sant’Agnello è venuto fuori con alcune conclusioni che, tuttavia, non hanno impensierito Primadei. Nella ripresa è venuta fuori la Battipagliese che, forte della superiorità numerica per l’espulsione di Piacente a cinque minuti dalla fine, non è riuscita a sfondare il muro eretto dai locali. Intanto anche per la squadra della Penisola Sorrentina è un campionato migliore nella zona alta, molto meglio dell’anno scorso “Siamo più fortunati e la squadra più motivata”, si schernisce Negri .

Questa la cronaca del match:

PRIMO TEMPO

10’ colpo di testa di Iommazzo che non inquadra lo specchio della porta

15’ Mosca allarga troppo il destro su cross di Alfano, palla fuori

17’ cross al centro di Mosca ma non c’è nessun appostato in area

20’ calcio di punizione per il Sant’Agnello, Veniero non ci arriva di poco

31’ cross di Alfano a cercare Fiorentino che dalla destra non trova lo specchio della porta

36’ calcio di punizione di Mosca, alto sopra la traversa

46’ punizione di Strianese, colpo di testa di Veniero che termina alto

SECONDO TEMPO

3’ Formisano mette in calcio d’angolo un tiro cross velenoso di Senatore

12’ cross di Guerrera, Formisano anticipa Di Giacomo poi sbaglia Trisolini la conclusione verso la porta

23’ tiro dalla distanza di Liguori, Primadei para a terra

25’ colpo di testa di Ascione da buona posizione, Casale respinge con il corpo

47’ Di Biase anticipato in area da Strianese su una punizione di Guerrera

48’ colpo di testa di Simonetti ma Formisano para senza problemi

50’ conclusione dalla distanza di Alfano, palla alta

Questo il tabellino del match:

SANT’AGNELLO: Formisano, Alfano, Piacente, Veniero, D’Alessio, Di Donna (dal 22’s.t. Esposito), Liguori, Strianese, Mosca (dal 37’s.t. Nocerino), Frulio (dal 9’s.t. Lauro), Fiorentino (dal 9’s.t. Ascione). A disposizione: Zurino, Esposito, Guadagno, Vitale, Contieri. Allenatore: Serrapica

BATTIPAGLIESE: Primadei, De Martino, Iommazzo, Blasio, Mazzei (dal 25’p.t. Simonetti), Casale, Senatore, Saginario, Di Giacomo (dal 45’s.t. Di Biase), Guerrera, Trisolini (dal 45’s.t. Malandrino). A disposizione: Di Feo, Petrillo, Toscano, Malandrino, Asante, Cesaro, Simonetti, Piccirillo, Di Biase. Allenatore: Pietropinto

ARBITRO: Signor Pascuccio di Ariano Irpino

NOTE: Ammoniti: Guerrera, Fiorentino, Esposito. Al 40’s.t. espulso Piacente (S ) per doppia ammonizione. Recupero: 1’p.t. e 4’s.t. La gara è stata disputata a porte chiuse.