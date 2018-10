Sant’Agnello. Apprensione per l’ex poliziotto Innocenzo Santoro, ricoverato per un malore all’ospedale di Sorrento

Sant’Agnello. Preoccupazione per Innocenzo Santoro, molto conosciuto e stimato in Penisola Sorrentina. L’uomo, originario di Sant’Agata di Massa Lubrense, ha svolto per anni il suo lavoro di agente presso la Polizia di Sorrento e da poco tempo è andato in pensione. Ieri, mentre era nella sua abitazione a Sant’Agnello, ha accusato un improvviso malore. Non si conoscono le cause del malessere ma da pochi giorni all’uomo era stato diagnostica un tumore al cervello. L’ex poliziotto è stato trasportato presso l’ospedale di Sorrento dove è attualmente ricoverato in stato di coma. La redazione di Positanonews esprime la propria vicinanza alla famiglia.