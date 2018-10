Sangue davanti al liceo, indagano i carabinieri: è giallo

Per molte ore ieri mattina ha tenuto banco il mistero della macchia di sangue rinvenuta nei pressi del cortile del liceo scientifico di Saragnano. Sul posto sono immediatamente giunti i carabinieri della stazione di Baronissi, diretti dal luogotenente Mario Murano e coordinati dalla compagnia di Mercato San Severino, agli ordini del maggiore Alessandro Cisternino. I militari, allertati da una telefonata arrivata al 112, hanno transennato l’area ed effettuato i rilievi del caso, compresa una campionatura del sangue per verificare se potesse essere di natura animale o appartenente ad una persona. Un procedimento necessario per far luce sull’episodio. Infatti, voci di strada avevano già ipotizzato una possibile rissa con un successivo accoltellamento che poteva essere avvenuto nel corso della nottata precedente. Notizia smentita dai carabinieri che, dopo un approfondito controllo presso i presidi ospedalieri, non hanno riscontrato la presenza di pazienti con ferite compatibili con una simile dinamica. Solo con il trascorrere delle ore è emerso che sul posto sarebbero stati trovati anche dei peli di animale che potrebbe far pensare ad un’aggressione tra cani. Una tesi plausibile dal momento che un gruppo di randagi staziona nei pressi del cimitero, poco lontano dall’edificio scolastico.

PAOLA FLORIO IL MATTINO