Il San Vito Positano si arrende in casa al Cervinara esubisce la quarta sconfitta consecutiva. La gara si sblocca al 17’, quando Zerillo viene liberato sulla corsia di destra e serve al centro dell’area Fusco, il quale con un gran tiro al volo da dietro al dischetto indirizza il pallone nell’angolino. Gli ospiti insistono e trovano il raddoppio al 42’, quando Fusco serve sulla sinistra Guida, che mette al centro un traversone basso sul quale Ciccarelli riesce solo a smanacciare, ma Zerillo è lì a due passi e, dopo esserselasistemata col sinistro, col destro ribadisce in rete per lo 0-2. Nella ripresa parte ancora bene l’Audax ma al 26’ il San Vito accorcia grazie a una punizione dai venti metri di Emma, parabola a scavalcare la barriera e

palla nell’angolo alto. Non basta, il Cervinara regge benenel finale ed anzi sfiora la terza rete.