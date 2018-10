San Vito Positano a Pontecagnano dal Faiano . Palumbo “Rigore inesistente, ci riscatteremo alla prossima” VIDEO

A Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, una partita da dimenticare per i giallorossi della Costiera amalfitana, una partita condizionata dall’arbitro e da un rigore che Palumbo alle telecamere di User Tv ha ritenuto inesistente, ma il San Vito Positano ha condotto un grande secondo tempo che lascia ben sperare per la prossima partita per la quale bisogna darsi da fare perchè la classifica comincia ad essere preoccupante, con 5 punti è in un gruppetto che sta al terultimo posto e proprio la sconfitta col Faiano è bruciante perchè era un’avversaria diretta per la retrocessione che ora ha due punti sopra. Domenica al De Sica l’ Audax Cervinara terza in classifica

Ecco il resoconto dell’ufficio stampa del Faiano Francesco Lanzetta

PONTECAGNANO FAIANO (SA) – Al “XXIII giugno 1978” non ci si è certo annoiati nella sfida della sesta giornata di Eccellenza tra Faiano e San Vito Positano. Una gara bella e giocata bene su entrambi i fronti, con azioni ben costruite e capovolgimenti di fronte da entrambe le parti. Nonostante un terreno di gioco non altezza, si è vissuto un primo tempo ad alti ritmi e con tre reti, mentre nella ripresa i biancoverdi hanno contenuto non lesinando azioni pericolose. Il Positano ha provato in alcune ripartenze a colpire i padroni di casa e nel finale con un forcing ben gestito dalla squadra di Turco. Le due formazioni si erano incontrate nei play-out dello scorso campionato, quando i biancoverdi sconfissero a domicilio i positanesi condannandoli alla Promozione, poi evitata grazie ai ripescaggi. Nei primi 5 minuti di gioco Faiano pericoloso in due occasioni: prima con Merola, la cui incursione sulla sinistra viene deviata in corner. Su azione successiva Caiazzo va al tiro da buona posizione, palla che termina alta sopra la traversa. Dopo due minuti, ci prova Carezza per gli ospiti dalla lunga distanza, la palla esce. Al 12’ ancora un’occasione per il Faiano: palla che arriva sui piedi di Merola che va al tiro, palla deviata in angolo. Sul fronte opposto invece il Positano mette i brividi con Emma: Senatore si distende sul secondo palo e mette in corner. Al 18’ passano i biancoverdi: schema su punizione dalla parte sinistra del campo, Grieco serve nel corridoio Pellegrino che entra in area e fulmina Ciccarelli per l’1 a 0. Nemmeno il tempo di esultare che su punizione dalla sinistra il Positano pareggia i conti. Il tiro-cross di Ruscio non trova il tocco di nessuno al centro ed entra in porta per il pareggio degli ospiti. Alla mezz’ora Natino commette fallo in area su Merola, l’arbitro indica il dischetto e ammonisce il calciatore ospite. Sulla palla si porta lo stesso Merola che non sbaglia la mira e riporta in vantaggio i suoi. Dopo cinque minuti punizione pericolosa di Emma, la palla esce alla destra di Senatore che la accompagna con lo sguardo. Nella ripresa poco prima del quarto d’ora angolo teso sul primo palo di Grieco, la difesa del Positano sventa il pericolo e sulla ripartenza scatta il contropiede di Esposito, che arriva dal limite e fa partire il tiro, Senatore è attento e devia in tuffo in angolo mettendo la manona. Al 25’ punizione dalla destra sulla quale ci arriva Carezza, tiro deviato in corner da Senatore. Al 35’ Faiano vicino al gol: Pellegrino manovra palla sulla sinistra e serve Merola, tap in che si alza ed esce fuori di pochissimo. Un lunghissimo recupero, ben sette accordati dal direttore di gara e il Faiano può esultare per la seconda vittoria casalinga di questa stagione.

TABELLINO

FAIANO 1965: Senatore, Citro ’00 (15’st Di Somma ’00), Martinangelo (35’st Romano ’99), Maisto ’99 (48’st Erra), Imperiale, Di Giacomo, Liberto ’00, Caiazzo (15’st Ruggiero), Merola, Grieco, Pellegrino. A disp.: Ginolfi, Roscigno ’01, Russomando ’01, De Trizio ’00, Consiglio. All.: Turco

SAN VITO POSITANO: Ciccarelli, Lauri ’00 (35’st Longobardi ’01), Greco ’99 (23’st Ranieri ’01), Ruscio, Carezza, Di Franco (35’st Vallefuoco), Emma, Natino (35’st Autiero), Vincenzi (23’st Palumbo), Giordano, Esposito F. A disp.: Severino ’99, Esposito A., Borrelli, Capissi. All.: Macera

ARBITRO: Matteo di Sala Consilina | ASSISTENTI: Scala di Castellammare di Stabia – Benevento di Nocera Inferiore

MARCATORI: 18’pt Pellegrino (F), 20’pt Ruscio (S), 31’pt Merola su rig. (F)

NOTE: Spettatori 100 circa. Ammoniti Natino, Vincenzi (S), Ruggiero, Imperiale, Merola (F). Angoli Faiano 5 – 7 San Vito Positano. Recuperi 1°T: 1′: – 2°T: 7′

Classifica