Il San Vito Positano pareggia ad Agropoli, ma non basta

L’Agropoli passa il turno di coppa ed approda gli ottavi di finale della competizione riservata alle squadre di Eccellenza. Al Guariglia basta il pareggio per 1-1 con il San Vito Positano. La squadra della Costiera amalfitana di mister Macera ha giocato una bella partita ed è uscita a testa alta nel difficile campo del Cilento, contro la squadra più forte del girone. I delfini agli ottavi affronteranno il Costa d’Amalfi.

Mister Esposito schiera un 4-4-2 con Doto in appoggio a Jordi Pascual. Il tecnico ospite Macera sostituisce lo squalificato portiere Ciccarelli con De Caro, mentre Vincenzi è il terminale offensivo. La cronaca del match: all’8′ dopo una combinazione con Vincenzi, Natino tira di destro: bravo Capone ad opporsi. L’equilibrio è rotto al 15′ da Doto: gran serpentina del giocatore agropolese e tiro mortifero di destro, nulla da fare per De Caro. Al 18′ gli ospiti provano a reagire, ma il colpo di testa di Vallefuoco termina alto. Al 26′ Doto potrebbe portare a due le reti delfine, azione simile a quella precedente, ma questa volta la palla sbatte sul palo. Al 30′ sugli sviluppi di una punizione battuta da Ruscio, Giordano spedisce la sfera sul fondo. E’ sempre il capitano ospite a rendersi pericoloso al 42′, ma Capone blocca sempre problemi. Il tempo si chiude con l’Agropoli maggiormente incisiva in zona offensiva: bella palla di Doto che scodella per Jordi Pascual, spettacolare semirovesciata del giocatore argentino che si perde sul fondo.

Ad inizio ripresa Macera manda in campo Borrelli e Cafasso per Natino e Greco, ma è l’Agropoli a rendersi pericoloso al minuto 52′ con un colpo di testa di Pappalardo che termina alto sugli sviluppi di un corner. I delfini premono ed hanno al 56′ la grande chance di portarsi sul 2-0, ma su assist di Limatola, Di Lascio calcia fuori da buona posizione. Solita girandola di cambi, entrano Gregorio, Niglio e Capozzoli per Natiello, Limatola e Di Filippo, mentre Macera punta su Guidone. E’ proprio quest’ultimo a procurarsi all’85’ un calcio di rigore per atterramento di Capone in area. Dal dischetto Ruscio insacca per l’1-1. Un ulteriore gol ospite prolungherebbe la gara ai supplementari, ma una gestione di gara intelligente degli ultimi minuti da parte dei delfini blinda la qualificazione: anzi, al 91′ Pascual potrebbe anche raddoppiare, ma il suo tiro dal limite finisce sul fondo. La gara termina quindi in parità ed i delfini torneranno ad allenarsi già domani pomeriggio in vista del match di campionato, sempre con il San Vito Positano, ma questa volta al ”De Sica”. Il match è in programma sabato 6 ottobre.

TABELLINO:

AGROPOLI – San Vito Positano 1-1 ( 15′ Doto; 85′ Ruscio rig.)

AGROPOLI: Capone; Tafuri, Pappalardo, Giura (cap.), Santonicola (89’Luise), Di Lascio, Limatola (78’Capozzoli), Di Filippo (74’Maggio), Jordi Pascual, Natiello (82’Niglio), Doto (62′ Gregorio). Allenatore: Gianluca Esposito

San Vito Positano: De Caro; Carezza, Greco (46’Cafasso), Ruscio, Vallefuoco (cap.), Autiero, Carfora, Natino (46′ Borrelli), Vincenzi, Giordano (64’Guidone) , Esposito. Allenatore: Giovanni Macera

Ammoniti: Natiello (A), Capone (A), Limatola (A). Corner 3-4

Bruno Marinelli, addetto stampa US Agropoli 1921