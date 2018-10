San Vito Positano infortunio ad un ragazzo dopo il gol, gli auguri della squadra e del mister Attanasio con un bel post sul suo profilo pubblico.

“In cuore abbiamo tutti un cavaliere pieno di coraggio,

pronto a rimettersi sempre in viaggio.”

(Gianni Rodari)

Queste due righe il cuore le regala al nostro sfortunato, piccolo, ma grandissimo Cavaliere Peppe Cuccaro con tutto l affetto di questo mondo .Il nostro promettente terzino, stasera durante l incontro che contrapponeva i nostri pulcini al S.Giovanni Battista,subito dopo aver messo a segno col suo magico sinistro una splendida rete,subiva fortuitamente la frattura scomposta di ulna e radio.In questi minuti viaggia verso l’ospedale Santobono dove verrà operato.Forza Peppe tornerai a volare su quella fascia più forte di prima.Torna presto già ci manchi!!!

Per la cronaca,davanti ad una bellissima cornice di pubblico e alla nostra Dirigenza al gran completo,vittoriosi all’ esordio sia i nostri Primi Calci per 7-6 con i pari età del Real Pimonte sia gli esordienti per 6-2 sempre contro gli amici pimontesi