San Vito Positano in cerca di riscatto a Palma Campania.

Vincere è la parola d’ordine in casa San Vito, per non sprofondare in una crisi ancora più grave di quella che vede i giallorossi reduci da ben 4 sconfitte consecutive in campionato.

E per cercare di porre fine a questo momento negativo, i ragazzi di mister Macera se la vedranno con la Palmese, fanalino di coda, anch’essa in grave difficolta con soltanto 2 punti in 7 giornate. La partita si giocherà domani, domenica 28 ottobre alle ore 14:30 allo stadio Comunale di Palma Campania.

A questo punto è certo che dopo lo scivolone della scorsa settimana tra le mura amiche contro l’Audax Cervinara, il San Vito non può più permettersi passi falsi e cercherà a tutti i costi di uscire con i 3 punti dal comunale di Palma.