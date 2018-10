Una doccia gelata per i giallorossi, sconfitti immeritatamente sotto una pioggia battente. San Vito Positano battuto dalla Palmese dopo essere andato in vantaggio dopo un buon inizio la squadra della Costiera amalfitana non riesce a uscire dal fondo classifica. Nessun commento da parte di mister Macera e del presidente della società Raffaele Casola , è crisi nera dopo la retrocessione dell’anno scorso , sicuramente il momento più difficile con i tifosi latitanti e lo stesso Alessandro Cecchi Paone che non vediamo più. Siamo stati critici e non lo neghiamo, ma diciamo comunque forza ragazzi, l’obiettivo era ed è la salvezza. Ma perdere con l’ultima in classifica è davvero crisi, ora siamo penultimi avanti , solo per la differenza reti, alla Palmese.

San Vito Positano in vantaggio con Carfora al 26esimo del primo tempo. Pareggio di Umberto Romano al 32esimo che al volo incrocia sul palo lontano un pregevole servizio di Ammaturo. Nella ripresa il San Vito si riporta in vantaggio con un discutibilissimo rigore concesso dall’arbitro e trasformato da Carfora. Mister Criscuolo ordina tre cambi in contemporanea. Entrano Sorriso, Della Femina e Langella. Sorriso sale in cattedra e dal suo piede partono le azioni dei gol della Palmese. Al 19esimo del st smarca Siciliano che pareggia. Al 34esimo, sempre dalla dx, mette in mezzo per l’accorrente Romano, che in scivolata scaraventato palline ed avversario in gol.

Palmese S. Vito Positano 3 a 2 ( 1 a 1)

Palmese

Cibelli, Maffettone, Manzo, Pini, Romano M.( Sorriso 14° st) , Scognamiglio, Ammaturo, Pepe (Della Femina 14° st), Romano U. (Russo 50° st), Carnicelli (Siciliano 24° pt), Basile (Langella 14° st).

A disp.ne:

Mascolo, Perrella, Ricciolio, Langella, Di Palma-

All.re. Criscuolo

S. Vito Positano

Ciccarelli, Lauri, Greco (Cafasso 41° st), Ruscio, Vallefuoco, Autiero (Palumbo 46° st),Carfora, Natino (Capissi 39° st), Ranieri (Longobardi 26° st), Giordano, Emma.

A disp.ne: Severino, Cafasso, Borrelli,Longobardi, Palumbo,Esposito, Capissi,Vincenzi,Di Franco

All.re: Macera

Arbitro: sig. Della Corte di Napoli

Ass.ti: sig. Avena di Battipaglia e sig. Amarante di Catellammare di Stabia

Marcatori: 7° pt Carfora (SVP), 32° Romano U. (PAL), 8° st Carfora (SVP) rig., 19° st Siciliano (PAL), 34° st. Romano U. (PAL).

Ammoniti: Maffettone, Pepe, Carnicelli e Russo per la Palmese. Natino per il S.V. Positano

Recupero: 1° tempo 1 minuto . 2° tempo 6 minuti