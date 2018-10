SALERNO TAGLIEGGIAVANO COMMERCIANTI BENGALESI, TRE MINORI NEI GUAI

Un gruppo di minorenni, da circa un anno, era diventato il terrore dei titolari di origine bengalese di alcuni esercizi commerciali del centro storico di Salerno. Per questo motivo la polizia, in un’indagine delegata dalla procura per i Minorenni, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 3 minori, di cui 2 con collocamento in comunità e un altro permanenza in casa. Tutti sono residenti a Salerno, così come altri due giovanissimi, non imputabili perché hanno meno di 14 anni, per i quali l’ufficio inquirente ha richiesto provvedimenti di natura amministrativa. Dalle indagini è emerso che la baby gang costringeva i titolari delle attività a subire ogni sorta di angheria (furti, danneggiamento allontanamento della clientela), fino ad arrivare una vera e propria richiesta estorsiva di danaro. Le vittime, per paura di più gravi ritorsioni, sottostavano alle richieste sempre più pressanti. Le indagini sono stati attivate da una richiesta di intervento fatta da una delle vittime che, resasi conto della possibilità di tutela, ha denunciato i gravi fatti subiti, indicando anche altri connazionali vittime di analoghi reati.

Grazie alla tempestiva attivazione dell’U.P.G. di Salerno, sotto la direzione del Vice Questore Dott.ssa Giuseppina Sessa, si è riusciti a ricostruire la dinamica dei gravi fatti denunciati consentendo l’individuazione degli indagati minorenni. Le indagini proseguono per la ricerca di altre eventuali vittime. Nei confronti di altri due minori non imputabili, concorrenti nel reato, sono stati richiesti altri provvedimenti di natura amministrativa.

ANNA SARNO LIRATV