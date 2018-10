Salerno. Studentessa di 25 anni muore per le complicanze di un intervento di asportazione delle tonsille

Salerno. Federica Palomba aveva appena 25 anni ed è morta in seguito ad un banale intervento per l’asportazione delle tonsille effettuato in un ospedale romano. L’operazione è avvenuta lo scorso lunedì, poi la ragazza era stata dimessa ed era ritornata a Civitavecchia, la sua città di origine, per trascorrere la convalescenza. Ma dopo pochi giorni Federica ha cominciato a non sentirsi bene ed è stata trasportata d’urgenza presso l’ospedale ma per lei non c’è stato nulla da fare. La ragazza si era trasferita da quattro anni a Salerno dove frequentava la Facoltà universitaria di Medicina e Chirurgia che oggi, in segno di lutto, ha deciso di sospendere le lezioni. La madre di Federica ha voluto compiere un grande gesto di amore ed ha deciso di donare gli organi della figlia affinché altre persone possa continuare a vivere grazie a lei.