Salerno: si schianta contro un’auto in sosta, muore 20enne

Tragedia nella notte a Salerno. Un ragazzo di appena 20 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto, poco prima delle 3 in via Pietro da Eboli nei pressi della centralissima Piazza San Francesco.Il giovane a bordo di una moto di grossa cilindrata per cause ancora da accertare avrebbe urtato una auto in sosta, una fiat Panda per poi cadere rovinosamente sull’asfalto. Nell’impatto il 20 avrebbe battuto la testa. Sul posto le ambulanze del 118 che hanno tentato invano di salvare la vita al ragazzo. Sul posto la Polizia per i rilievi. L’urto e la caduta hanno svegliato di soprassalto l’intero quartiere che ha assistito impotente alla tragedia che si consumava sotto i loro occhi.

A darne notizia il sito ASalerno.it