SALERNO SALTA CONDOTTA IDRICA IN VIA PAGANO: CAOS A FRATTE. SALERNO SISTEMI SUL POSTO

Salerno Sistemi Spa comunica che, causa improvvisa rottura della rete idrica in Via Mario Pagano e per eliminare condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità ed eseguire indifferibile intervento di riparazione, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica ad horas alle seguenti strade e traverse limitrofe:

Ospedale G. Da Procida

Pellezzano(Chiuiano – via J.F.Kennedy – Via de Gasperi – Via S. De Vita – via dei Casali)

Rione Calenda (tratto compreso tra via De Fugaldo e Via Paolo Vi inclusa)

Il ripristino del regolare esercizio della rete, in relazione sia alle previsioni di ultimazione dei lavori di riparazione, che ai tempi di riempimento delle condotte, salvo imprevisti e compatibilmente con gli assorbimenti dell’utenza, è prevista nel corso del tardo pomeriggio di oggi, Giovedì 18 ottobre.

