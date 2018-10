SALERNO: RISSA TRA VENDITORI ABUSIVI IN CENTRO

Tensione a Salerno ieri mattina intorno alle ore 11:00 su Corso Vittorio Emanuele: due venditori ambulanti di calzini hanno iniziato una rissa sotto gli occhi dei passanti e negozianti.

Alla base del litigio pare ci sia una discussione sul controllo delle zone per la vendita di merce abusiva. Come si legge sul quotidiano La Città, durante la lite è spuntata una forchetta utilizzata da uno dei due uomini per colpire il rivale. Sul posto l’intervento immediato dei Vigili Urbani.