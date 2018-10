Salerno. E’ tutto pronto per le luci d’artista. Manca davvero poco!

Le luci d’artista a Salerno, evento che abbiamo ripreso più volte sia quest’anno che negli anni scorsi, dato il blasone ed il risalto che questo fenomeno riesce ad avere in tutta la nostra Nazione, attualmente, sono in fase di montaggio come vi mostriamo nella foto. L’inaugurazione è prevista per il 9 Novembre, salvo imprevisti. Sono stati investiti 2,5 milioni di euro che rientreranno, quasi sicuramente, dal punto di vista turistico con flussi di persone che affolleranno Salerno e i suoi locali. Di solito, nei weekend sotto Natale, c’è perfino difficoltà a trovare parcheggio e Salerno non è che sia proprio piccola. Parliamo probabilmente del periodo dell’anno, quello natalizio, in cui Salerno raggiunge il suo picco massimo di turismo. Del resto c’è una famosa poesia di soli tre versi di Alfonso Gatto che collega Salerno alla stagione invernale.

Salerno, rima d’inverno, o dolcissimo inverno. Salerno, rima d’eterno.