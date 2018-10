Salerno: Politica in lizza Stanziola, Strianese e Servalli

Salerno: Consigliere provinciale uscente e sindaco preferibilmente di un Comune medio piccolo. Un ritratto che è venuto fuori in seguito agli incontri con i rappresentanti di tutti i comprensori del Salernitano, che si sono confrontati ed hanno espresso le loro preferenze. In pole position, infatti, sono rimasti, dopo la naturale scrematura e le incompatibilità relative ai vincoli di scadenza di mandato, solo tre candidabili: Carmelo Stanziola e Michele Strianese – primi cittadini di Centola e S. Valentino Torio, che rispondono a tutti i requisiti – e Vincenzo Servalli , sindaco di Cava de’ Tirreni, che nonostante amministri un comune medio grande, resta ancora in lizza.