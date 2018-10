Salerno piange il “re degli eventi” Roberto Guariglia: a Positano scoprì Charlize Theron

Salerno e la Costiera Amalfitana, piangono Roberto Guariglia, il re degli eventi di fine anni ’80 Guariglia, che ha dominato la scena della moda salernitana, dando lustro alla propria città.

All’inizio degli anni’90, Guariglia aveva organizzato concorsi di bellezza anche in costiera amalfitana (New Model Today), in particolare a Ravello. Tra le giovanissime modelle al debutto c’era si annovera anche una certa Anna Falchi. Nel 1991, a Positano, Roberto Guariglia fu lungimirante e scoprì una giovanissima Charlize Theron. La stessa attrice, che nel 2004 vinse il premio Oscar.

Nella sua Salerno ha organizzato innumerevoli manifestazione, godendo di una grande popolarità: alla notizia della sua dipartita, la sua pagina social è stata inondata di messaggi. Roberto Guariglia ha lasciato la scena per problemi di salute, infatti era malato da tempo. I funerali si terranno alla chiesa di San Francesco nel centro di Salerno, domani alle ore 11.

Riportiamo qui un ricordo del decano del giornalismo in Costiera Amalfitana, Sigismondo Nastri, che in quei rampanti anni ’80, ha avuto modo di collaborare con Roberto Guariglia:

Questa notizia, lapidaria, postata stamane da Salvatore Liguori, che gli è stato sempre vicino, mi riporta indietro con la mente ai tempi belli del turismo in Costiera. Belli, forse, per un fatto mio personale, l’età non ancora arrugginita. Mi riferisco a quando Positano e Amalfi pullulavano di vip – li vedevi tranquillamente seduti ai tavoli dei caffè – , di salotti mondani, di luoghi d’intrattenimento. A quando persino un ministro della Repubblica – e non un Matteo o Giggino, che stanno sempre incazzati: si chiamava Gianni, era uomo di mondo – trovava modo di dedicarsi a una “Guida” alle discoteche più… à la page: ce n’erano anche della Costiera. Fu più o meno allora che conobbi Roberto Guariglia. Ne apprezzai l’intelligenza, il dinamismo, nonostante la stazza fisica, la capacità, credo mai eguagliata, di organizzare sul territorio un concorso per belle ragazze (da proporre al mondo della moda e dello spettacolo) di un livello così eccelso, come il New Model Today. Non ho più a portata di mano le pezze d’appoggio, ma ricordo di averne seguite alcune edizioni come cronista. Fiore all’occhiello, la scoperta di una giovanissima Charlize Theron nel 1991 a Positano. Quando lei, catturata subito dal Cinema, vinse il premio Oscar (2004), Salvatore Liguori, che aveva a Maiori, quasi dirimpetto alla mia abitazione, un negozio di abbigliamento, Pink panter, tappezzato di fotografie e manifesti con l’immagine accattivante della Charlize, si precipitò a comunicarmelo. Una volta Roberto Guariglia chiese a me e Gigino de Stefano di curare l’ufficio stampa di un convegno al Cappuccini, in sostituzione di qualcuno che era venuto meno: fummo felici di dargli una mano. La simpatìa che trasmetteva il suo viso, il suo sorriso, impediva di dirgli di no.