Salerno, nei mercati rionali la differenziata ancora all’anno zero

SALERNO – Nonostante i propositi e la volontà di rigore la raccolta differenziata nei mercati cittadini è praticamente ancora a zero. Camminare nelle aree mercatali, durante l’attività mattutina e allo smontaggio delle bancarelle vuol dire imbattersi in rifiuti alimentari, buste di plastica e scarti di ogni genere. I controlli sono affidati da una convenzione al consorzio “I Mercati di Torrione”, che – secondo quanto stabilito dall’amministrazione – ha la responsabilità non solo di vigilare sul rispetto delle regole amministrative e delle postazioni, ma anche sulla pulizia e sul decoro degli spazi, con il supporto dei vigili urbani. Anche ammesso, però, che si sia scelta una linea inizialmente morbida, per dare il tempo a tutti i venditori di acquistare i carrellati per l’organico e uniformarsi alle prescrizioni di legge, almeno qualche cassonetto dovrebbe vedersi. Invece non è così. Nel mercato di via Robertelli – secondo quanto si racconta tra le bancarelle – sono state date delle indicazioni sulla differenziata, ma finora ciascuno si sta organizzando secondo il proprio buon senso. E comunque gran parte dei mercatari getta a terra tutti gli scarti di frutta, verdura e alimenti vari, senza nemmeno dei contenitori.

Eleonora Tedesco LA CITTA