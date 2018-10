Salerno: extracomunitario in escandescenza nel centro cittadino, denunciato dalla Polizia di Stato

Nella serata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in piazza XXIV maggio a Salerno, in seguito alla segnalazione fatta al numero unico di emergenza 112 da un cittadino circa la presenza di un giovane extracomunitario che teneva un comportamento molesto nei confronti delle persone in attesa alla fermata dei bus della linea pubblica.

Una pattuglia della Polizia di Stato è intervenuta tempestivamente sul posto ed ha bloccato lo straniero, accompagnandolo presso gli Uffici della Questura per l’identificazione.

L’uomo, identificato per W. P. M, senegalese di anni 21,irregolare sul territorio italiano, già noto alle forze di polizia per alcuni precedenti, è stato denunciato in quanto si è rifiutato di fornire le proprie generalità agli agenti e poiché è risultato inottemperante all’Ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale. Inoltre, è stato anche sanzionato per ubriachezza molesta.

All’esito della compiuta identificazione e del deferimento all’Autorità Giudiziaria, nei confronti dell’extracomunitario è stato emesso il provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.