Salerno, elezioni provinciali: eletto presidente Michele Strianese

Michele Strianese è stato eletto presidente della Provincia di Salerno. Il centrosinistra è confermato alla guida dell’amministrazione provinciale: il sindaco di San Valentino Torio succede alla carica a Giuseppe Canfora, in quota Partito Democratico. Strianese era infatti sostenuto dal Pd e soprattutto dal Governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Il candidato di centrosinistra si è affermato in queste elezioni, con un netto vantaggio su Roberto Monaco, sindaco di Campagna, che si è presentato con il sostegno del centrodestra unito con Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Udc.

I dati sull’affluenza

La Provincia di Salerno ha diffuso i dati sull’affluenza alle elezioni ristrette al solo voto degli amministratori dei comuni. La rilevazione finale ad urne chiuse presso le tre sezioni elettorali, ha sancito che su 1995 votanti – tra sindaci e consiglieri comunali – sono andati alle urne 1462. La percentuale definitiva è pari al 73,28% degli aventi diritto al voto. Circa un terzo di sindaci e consiglieri non ha partecipato a questa tornata elettorale: il dato deve far riflettere, visto che questo Ente sembra non avere ancora una chiara identità amministrativa, dopo gli ultimi stravolgimenti avvenuti con la riforma del 2014.