Salerno. Il CT della Nazionale Italiana Roberto Mancini a pranzo da “Sugò, cucina rapida”

Salerno. Oggi il CT della Nazionale Italiana Roberto Mancini ha pranzato presso “Sugò, cucina rapida”, il famoso locale salernitano in Piazza Vittorio Veneto. La foto ha fatto presto il giro del web. Nello scatto Mancini si fa ritrarre insieme a Pietro Robertiello, l’attuale portiere della Virtus Avellino che in passato ha giocato nella Salernitana. Una pausa campana per Mancini che si rilassa dopa la vittoria della Nazionale contro la Polonia. Sperando che la cucina salernitana gli abbia dato la giusta carica per registrare nuove vittorie.