Salerno, così il litorale riparte dal “Marina d’Arechi” Ultimato il porto, inizia la seconda fase per realizzare le opere di Calatrava

SALERNO – Alla fine non trattiene la commozione. E, anche un carattere forte come il suo, viene sopraffatto dai sentimenti. Il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, parla della trasformazione urbana della “sua” Salerno con il solito trasporto e la solita verve. Un discorso sentito cento e più volte, il suo cavallo di battaglia preferito, perché proprio sul nuovo modello urbano De Luca ha costruito, in tutti questi anni, il suo consenso. Stavolta, però, l’emozione ha il sopravvento: «Ci sono voluti 20 anni, ma n’è valsa la pena», dice visibilmente commosso alla platea dei presenti, che applaudono a scena aperta. Il De Luca insolito e fuori dal consolidato cliché va in scena all’inaugurazione della terza edizione del Boat show, il salone della nautica che è in corso al Marina d’Arechi. Un taglio del nastro che vede la partecipazione, oltre che del governatore, del presidente del Marina, Agostino Gallozzi, dell’architetto Santiago Calatrava, del vicepresidente di Unioncamere, Andrea Prete, del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, dell’amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri. E proprio la trasformazione urbana è al centro dei pensieri di tutti, in quanto si deve portare a termine il progetto del porto village, rimasto incompeto, e intervenire anche nella zona est della città «dove in quest’ultimi anni – rimarca Gallozzi – ci sono stati i maggiori investimenti privati». All’intervento del privato, tuttavia, non è seguito quello del pubblico, tant’è che oggigiorno l’area è ancora degradata. «Abbiamo immaginato – specifica Gallozzi – Marina d’Arechi in simbiosi con la città». Il vero problema, per completare l’opera e, soprattutto, per aggiungere gli elementi architettonici “disegnati” da Calatrava – come l’edificio a vela che ospiterà un hotel e un centro benessere, e il ponte – è proprio quello che, fino ad oggi, è fermo al palo: il restyling della litoranea. Un ritardo che porta con sé una serie di conseguenze e che fa sì che la zona non possa avere il necessario e indispensabile sviluppo.

Gaetano de Stefano LA CITTA