SALERNO: contrasto ai furti in abitazione. Arrestato dalla Polizia un 41enne salernitano sorpreso a rubare in un garage

Personale della Polizia di Stato appartenente all’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Salerno, nell’ambito dei rafforzati servizi di controllo del territorio durante i fine settimana

per il contrasto ai reati predatori, in particolare i furti in abitazione, ha tratto in arresto un pregiudicato salernitano bloccato mentre stava commettendo un furto in un garage nella zona

orientale di Salerno.

Nel tardo pomeriggio di sabato scorso, è pervenuta al numero unico d’emergenza 112 una telefonata di un cittadino residente in via Martiri Ungheresi a Salerno che, trovandosi nei

garage di pertinenza delle abitazioni, aveva notato il box posto di fronte al suo con la serranda alzata e materiale per la pesca riposto all’esterno. I sospetti che il garage potesse essere stato oggetto di furto venivano avvalorati dalla presenza di un uomo estraneo a quegli ambienti. Da qui la telefonata alla Polizia. L’equipaggio di una volante, in servizio in zona, è intervenuto tempestivamente trovando i lsospetto ladro ancora all’interno del garage. Immediatamente sottoposto a perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di oggetti idonei all’effrazione, utilizzati per

neutralizzare il comando elettrico e per forzare la serranda del garage.La refurtiva, già portata all’esterno del box, è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

L’uomo, identificato per C.A. di anni 41, già noto alle forze dell’ordine per analoghi fatti delittuosi, è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso ed è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’udienza di convalida con rito direttissimo che si terrà nella giornata odierna.