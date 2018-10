Salerno, consorzio farmaceutico: i giudici assolvono tutti

SALERNO – Assolti perché il fatto non sussiste: questa la formula usata dal tribunale che ieri ha scagionato dalle accuse della Procura gli ex componenti del cda del Consorzio farmaceutico intercomunale. Tutti rispondevano di false comunicazioni sociali. La vicenda è relativa all’approvazione del bilancio 2010 dall’assemblea dei sindaci. I giudici della seconda sezione penale, presidente Paolo Valiante , hanno dato lettura ieri del dispositivo di sentenza. «Con questo risultato saluto tutti e non voglio più sapere niente di politica e politicanti », è il commento a caldo di Salvatore Memoli , presidente dell’epoca del Cfi. «Sono stato ampiamente ripagato della mia onestà a più riprese e nessuno mai mi ha detto grazie», scrive sul suo profilo Facebook pochi minuti dopo la lettura della sentenza. Sei sono gli imputati che sono stati assolti nel processo di primo grado. Insieme a Memoli sono stati scagionati da ogni accusa e con la stessa formula piena gli allora componenti del cda Claudia Di Fronzo di Scafati, Pierfederico De Filippis di Cava de’ Tirreni, Massimo Rotondi di Baronissi, Raffaele Di Rosa di Scafati e il direttore dell’epoca del Consorzio, Rita Zinna di Angri. A comporre il collegio difensivo c’erano gli avvocati Carmine Giovine , Cecchino Cacciatore , Arianna Santacroce e Agostino De Caro . Lo stesso pm, all’udienza scorsa, nel formulare le proprie richieste conclusive, aveva l’estinzione di tutti i capi di imputazione per intervenuta prescrizione. Tutti gli imputati, però, hanno rinunciato a tale scorciatoia processuale, scegliendo di essere giudicati nel merito.

Massimiliano Lanzotto LA CITTA