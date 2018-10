Salerno. Cominciano le installazioni per Luci d’Artista e sul Corso Vittorio Emanuele compaiono a sorpresa i limoni

Salerno. Manca veramente poco all’accensione delle Luci d’Artista e nelle varie strade si lavoro per le installazioni luminose. Una delle novità di quest’anno riguarda il lungomare dove non ci saranno più i pinguini installati negli anni precedenti ed al loro posto spuntano degli allegri delfini. Sul centrale Corso Vittorio Emanuele, invece, niente stelle o agrifogli, niente richiamo all’atmosfera del Natale, ma dei gialli e grandi limoni che richiamano gli agrumi tipici della Costiera Amalfitana. Non è la prima volta che Salerno per le Luci d’Artista si ispira ai temi della costiera, basta ricordare quando in Piazza Sant’Agostino furono installate delle luce che si ispiravano apertamente alla ceramica di Vietri sul Mare. Il popolo salernitano, ovviamente, si sta già ampiamente dividendo tra coloro che apprezzano l’originalità delle scelte e tra quelli, legati alle tradizioni, che avrebbero preferito qualche luce tipicamente natalizia. E siamo solo all’inizio…