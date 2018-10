SALERNO, CAPOLINEA IN VIA VINCIPROVA: BUSITALIA TRASFERISCE 7 LINEE

Salerno, lo spostamento del capolinea dei pullman da via Ligea a via Vinciprova non sarà un semplice trasloco. Dovrebbe crearsi una sorta di Terminal per le linee cittadine che – per la maggior parte – saranno concentrate in questa zona.

Qui si arriverà e da qui si potranno anche prendere pullman verso zone della città in cui le corse erano meno frequenti. “Il progetto di riorganizzazione delle linee – dicono da Busitalia – è ancora in fase di discussione e si concretizzerà entro la fine dell’anno”. Secondo quanto riporta La Città, finora le linee destinate a via Vinciprova sono in tutto 7: la numero 2 e la numero 20 che parte da Ligea e arriva a Sordina; la 3 per via Laspro e via Seripando, la 5 e la 42 per la zona industriale, la 6 per Mariconda e i Quartieri Europa/ Italia, la 14 per Brignano, la 18 per Cappelle e Matierno.

L’azienda però precisa che “su alcune linee residuali siamo aperti a capire come modulare ulteriormente il servizio. L’obiettivo rimane quello di potenziare la frequenza su tutte le linee principali”. È il Comune, infatti, a dover indicare se ci sono delle zone della città in cui il servizio andrebbe potenziato anche secondo fasce orarie differenti da quelle attuali.

Delle modifiche, quindi, potrebbero arrivare dopo una prima fase di rodaggio, anche se sembra essere ancora senza soluzione la mancanza di bus che colleghino il Castello Arechi e alcune zone collinari con il centro di domenica e nei giorni festivi.