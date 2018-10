SALERNITANA – LIVORNO: le probabili formazioni. Colantuono vara il turn-over, Di Gennaro titolare

Salernitana a caccia del quinto risultato utile consecutivo questa sera all’ “Arechi” contro il Livorno fanalino di coda. I granata, reduci dal convincente pareggio esterno contro il Crotone, cercheranno di far valere il fattore casa per ottenere tre punti che potrebbero valere le zone alte della classifica. I labronici vogliono dare seguito, invece, al primo successo stagionale, arrivato sabato contro l’Ascoli, e sono alla ricerca di punti fondamentali in chiave salvezza. Dirigerà l’incontro il signor Antonio Rapuano della sezione di Rimini.

COME ARRIVA LA SALERNITANA – Colantuono è ancora alle prese con diverse defezioni, dovendo rinunciare allo squalificato Schiavi e agli infortunati Perticone e Akpa Akpro. Il tecnico granata torna al 3-5-2, ma attua un mini-turnover. Scelte costrette in difesa, dove si rivedranno Mantovani, Migliorini e Gigliotti, mentre in mediana si rivedrà Davide Di Gennaro in cabina di regia. Ai suoi lati ci saranno due tra Palumbo, Castiglia e Odjer, con questi ultimi due favoriti, mentre Di Tacchio dovrebbe riposare. Sugli esterni ci saranno Djavan Anderson e Pucino, che faranno rifiatare Casasola e Vitale, mentre in avanti spazio alla coppia Djuric-Bocalon.

COME ARRIVA IL LIVORNO – I toscani recuperano per la sfida di Salerno Murilo, rientrante dalla squalifica, Porcino, Pedrelli e Maiorino, ma dovranno fare ancora a meno di capitan Luci, Bogdan e di Giannetti. Rotazioni anche per mister Lucarelli, che confermerà il consueto 3-5-2, variando alcuni elementi rispetto al successo sull’Ascoli. In difesa potrebbero vedersi Albertazzi e Di Gennaro, mentre in mediana restano in ballottaggio Agazzi e Rocca per un posto accanto a Bruno e Valiani. In attacco verso la riconferma del tandem Maiorino farà riposare Diamanti al fianco di Raicevic.

Probabili formazioni

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Mantovani, Migliorini, Gigliotti; Djavan Anderson, Odjer, Di Gennaro, Castiglia, Pucino; Djuric, Bocalon. A disp.: Vannucchi, Lazzari, Casasola, Vitale, Palumbo, Di Tacchio, Mazzarani, Bellomo, A. Anderson, Jallow, Orlando, Vuletich. All.: Stefano Colantuono.

LIVORNO (3-5-2): Mazzoni; Gonnelli, Dainelli, Di Gennaro; Maicon, Bruno, Rocca, Valiani, Fazzi; Maiorino, Raicevic. A disp.: Romboli, Zima, Gasbarro, Albertazzi, Iapichino, Parisi, Pedrelli, Porcino, Agazzi, Soumaoro, Diamanti, Kozak, Murilo. All.: Cristiano Lucarelli.