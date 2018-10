Salernitana a Cremona senza paura contro il ‘rivale’ Mandorlini

Contro una squadra ancora imbattuta (lo era anche il Verona prima di perdere all’Arechi) la Salernitana oggi a Cremona è pronta al colpo da tre punti.

Colantuono propone allo Zini, stadio tabù per i colori granata, la stessa formazione che ha sconfitto la capolista Verona sette giorni fa all’Arechi.

L’ultimo successo esterno dei granata risale a 7 mesi fa, 3 a 1 in casa dell’Ascoli. Poi niente più vittorie lontano dall’Arechi. La Salernitana che ritrova Mandorlini per una rivincita attesa sette anni non sarà sola: allo Zini quasi 800 tifosi molti dei quali residenti al Nord.

Nonostante i recuperi di Perticone e Djavan Anderson Colantuono sembra intenzionato a non cambiare modulo e interpreti. Nel 3-5-2 davanti a Micai giocheranno Mantovani, Schiavi e l’italofrancese Gigliotti.

Sugli esterni Casasola e Vitale. In mezzo al campo Francesco Di Tacchio, Odjer 100esima presenza ufficiale in Italia e in vantaggio su Akpa e Castiglia (favorito su Palumbo). In attacco confermata la coppia Jallow e Djuric con quest’ultimo che va verso la staffetta, a gara in corso con Vuletich.

I grigiorossi di Mandorlini giocheranno con il 4-3-3 dove, davanti all’ex Radunovic, troveranno spazio in difesa Mogos, Claiton, Terranova e Renzetti. A centrocampo il regista sarà Castagnetti coadiuvato da Arini e Croce mentre in avanti il giovane Castrovilli (fresco di convocazione in Under 21) e un altro ex, Perrulli, sosterranno il centravanti Paulinho .

CREMONESE – SALERNITANA Stadio Zini ore 15

CREMONESE (4-3-3): Radunovic; Mogos, Claiton, Terranova, Migliore; Arini, Castagnetti, Greco; Carretta, Paulinho, Perrulli.

A DISP.: Ravaglia, Boultam, Brighenti, Castrovilli, Croce, Del Fabro, Emmers, Kresic, Marconi, Renzetti, Strefezza, Volpe

ALLENATORE: Andrea Mandorlini

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Mantovani, Schiavi, Gigliotti; Casasola, Odjer, Di Tacchio, Castiglia, Vitale; Djuric, Jallow.

A DISP.: Vannucchi, Perticone, Migliorini, Pucino, D. Anderson, Mazzarani, Palumbo, Migliorini, Akpa Akpro, Bellomo, Bocalon, Orlando, Vuletich.

ALLENATORE: Colantuono.

ARBITRO: Francesco Guccini di Albano Laziale.

ASSISTENTI: Christian Rossi (sez. La Spezia) – Fabio Schirru (sez. Nichelino).

QUARTO UOMO: Gianpiero Miele (sez. Nola)

L’ANTICIPO. Seconda sconfitta consecutiva per il Verona che dopo Salerno perde anche al Bentegodi ad opera del Lecce. Scaligeri superati in casa 2-0 dai salentini in rete al 46’ del primo tempo con La Mantia, su assist di Mancosu, e poi con quest’ultimo al 23’ della ripresa.

LA 7^ GIORNATA DI SERIE B.

Hellas Verona-Lecce 0-2 . Oggi ore 15: Carpi-Cosenza, Foggia-Ascoli, Pescara-Benevento, Cremonese-Salernitana; ore 18: Perugia-Venezia. Domani ore 15: Livorno-Spezia, Brescia-Padova; ore 21: Palermo- Crotone. Riposa: Cittadella.

LA CLASSIFICA. Hellas Verona 13; Pescara e Lecce 12; Benevento, Cremonese e Cittadella 10; Salernitana e Spezia 9; Palermo 8; Brescia e Crotone 7; Ascoli e Padova 6; Perugia 5; Venezia e Carpi 4; Cosenza 3; Livorno 2; Foggia (-8) 1.

PROSSIMO TURNO.



Venerdì 19 ottobre ore 21: Spezia-Pescara.



Sabato 20 ottobre ore 15: Ascoli-Carpi, Cittadella-Brescia, Cosenza- Foggia; ore 18: Crotone-Padova.

Domenica 21 ottobre ore 15: Salernitana- Perugia, Venezia-Verona; ore 21: Lecce-Palermo.

Lunedì 22 ottobre ore 21: Benevento-Livorno.