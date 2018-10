SALERNITANA: con Bocalon in campo si può tentare il colpaccio allo Scida

Salernitana a caccia dei tre punti a Crotone. Vittoria che potrebbero valere il terzo posto per la compagine di Colantuono. I risultati spingono la Salernitana ad alzare l’asticella e provare a vincere in casa di una delle big del torneo. Colantuono deve fare i conti con le assenze di Akpa Akpro a centrocampo (infortunato) e Schiavi in difesa (squalificato). La conferma è il modulo: 3-4-1-2 con Mazzarani trequartista. La novità è Bocalon, in campo dal primo minuto, in coppia con Jallow.