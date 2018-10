Rotary per le scuole a sostegno del Premio Penisola Sorrentina – sentiamo il Presidente De Simone

Abbiamo intervistato il Presidente del Rotary Club Sorrento, Pino De Simone, al Teatro Delle Rose. Ecco cosa ha detto a proposito del progetto che ha collegato le scuole al Premio Penisola Sorrentina:

“Questa è un’ iniziativa stupenda che coinvolge i giovani del territorio della Penisola Sorrentina che frequentano le scuole superiori come il liceo classico, scientifico e le altre scuole superiori del nostro territorio. I ragazzi sono stati coinvolti in un progetto di alternanza scuola lavoro per poter partecipare alla costruzione di un film in tutte le sue fasi dall’ideazione, alla produzione, allo sviluppo di un film fino alla fine. E Rotary è, sicuramente, vicino all’iniziativa, cercando di trasmettere ai giovani uno spirito di servizio utile alla comunità. Noi siamo milioni nel mondo, impegniamo il nostro tempo ed agiamo solo per ottenere risultati positivi sulla nostra società.”