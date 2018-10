Roma. Il maltempo colpisce la capitale. Autobus allagati.

A causa dell’ondata di maltempo, dopo la chiusura di oggi, anche domani le scuole rimarranno chiuse a Roma.

Il maltempo non risparmia neanche gli utenti degli autobus che come si può evincere dal video, si trovano alle prese di un avvenimento che ha tra l’incredibile ed il faceto. L’autobus allagato e le persone che cercano come possono il modo di evitare l’acqua salendo sui posti a sedere.