Rissa sulla Napoli – Salerno, i poliziotti inseguono e arrestano un uomo di mezza età

Un uomo napoletano di 56 anni era solito guidare la sua auto, una Lancia Y, in maniera del tutto pericolosa e per questo è stato segnalato alle forze di Polizia che si sono messe sulle sue tracce. La segnalazione è pervenuta domenica scorsa alle 5 del mattino e si basava sul modo di guidare il veicolo sulla carreggiata nord della Napoli – Salerno. Poco dopo gli agenti sono intervenuti per fermarlo. Lo hanno inseguito per un bel tratto di strada ma l’uomo era restio nel fermarsi, dunque ha cominciato a fare manovre brusche con il suo veicolo tentando in tutti i modi di mandare gli agenti fuori carreggiata, ma per l’uomo c’è stato poco da fare; tutti i tentativi sono risultati vani compresi quelli che, dopo essere stato fermato e aver abbandonato l’auto per cercare di dileguare gli agenti a piedi, ha intrapreso reagendo in malo modo e prendendo a calci e pugni le forze dell’ordine. Il ricercato non voleva arrendersi ma sono riusciti a renderlo inerme, arrestandolo con le accuse di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il suo veicolo è stato messo sotto sequestro e proprio ieri c’è stato il processo che ha condannato l’uomo a 8 mesi di reclusione.