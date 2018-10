Rimasta ferita calciatrice della Salernitana in un incidente stradale in Irpinia

Una calciatrice della Salernitana, di calcio a 5, è rimasta coinvolta in un incidente stradale a “Caposele”. Una Fiat 500 guidata da una donna della provincia di Avellino si è scontrata violentemente e frontalmente con un autocarro guidato da un uomo anziano del Cilento. Le condizioni della calciatrice riversano in uno stato grave ma almeno è fuori pericolo di vita. Lei è ricoverata all’Ospedale Cardarelli di Napoli, mentre lui all’ospedale di Oliveto Citra, le cui condizioni di salute risultano buone e stabili. Sul posto è immediatamente arrivata l’eliambulanza che ha trasportato la giovane calciatrice in Ospedale ed i carabinieri stanno attualmente indagando al fine di chiarire le dinamiche dell’accaduto.