Il primo live di X Factor 12 è andato, ed i ragazzi hanno dato veramente il meglio di loro.

Ospiti speciali i Maneskin, la rivelazione della scorsa edizione, e Rita Ora, star internazionale che ha raggiunto le vette delle classifiche italiane e mondiali.

Anastasio, il nostro concittadino metese di 21 anni, ha sbalordito pubblico e giudici con un brano rivisitato di Ivano Fossati.

Facciamo ora un sunto della prima puntata del live di xfactor: introduzione fantastica fatta da tutti i ragazzi che hanno cantato e ballato in gruppo su un mashup ed una scenografia creati da Simone Ferrari, nuovo scenografo della stagione, facendo partire con il botto questa prima puntata… “Se questa è la premessa, è una buona premessa” ha dichiarato, infatti, uno dei giudici.

Comincia la gara: i ragazzi sono stati suddivisi in due manches da sei esibizioni.

I primi ad esibirsi sono stati i Seveso Casino Palace con una cover della canzone Giovane Fuoriclasse di Capo Plaza.

Subito dopo il giovane Leo Gassman, figlio di Alessandro Gassman e nipote del famoso Vittorio Gassman, ha eseguito una bellissima performance interpretando James Morison con la canzone Broken Strings.

La terza a cantare è stata la piccola Luna, una delle più giovani in gara, che con il suo spint ha fatto ballare tutti con una versione remix di E.T. di Katy Perry.

Renza, cantante del gruppo over di Fedez, ha interpretato, con la sua inseparabile chitarra, un brano di Selah Sue dal nome Raggamuffin.

A seguire i Red Bricks Foundation con New Rules di Dua Lipa, che li ha mandati direttamente al ballottaggio finale.

Ultimo, ma non ultimo, di questo primo “girone”, il nostro Anastasio con il suo arrangiamento di C’è Tempo di Fossati.

Dopo una pausa fatta grazie dalla performance dei Maneskin, con il loro nuovo brano Torna a Casa, si ritorna in gara con il secondo gruppo di ragazzi.

Questa volta la prima ad esibirsi è Naomi, ragazza napoletana, che ha deciso di stravolgere, non solo il suo modo di cantare (lei arriva ad xfactor dopo anni di studio lirico al conservatorio), ma anche il suo look, portando Love on Top di Beyoncé.

Dopo di lei, è arrivato il turno dei Bow Land, gruppo del nuovo giudice Lodo Guenzi, sostituto di Asia Argento, con una loro versione della storica Sweet Dreams.

Sherol Dos Santos, cantante delle under donne di Manuel Agnelli, invece ha fatto ballare tutti con la sua interpretazione di Can’t see my face dei The Weekend.

È il turno di Emanuele, la mascotte di Mara Maionchi, che nonostante la sua giovane età, ha sbalordito ancora una volta tutti con il suo timbro possente da vero uomo, nell’interpretazione cantata e suonata al piano di Impossible di James Arthur.

A seguire Matteo Costanzo, il producer di molti dei cantanti attuali arrivato ad xf per smettere di lavorare dietro alle quinte, prova a sorprendere tutti con un mashup di Power e 21st Century Schizoid Man, che però non ha convinto il pubblico,mandando anche lui al ballottaggio finale.

Infine, la piccola Martina ha cacciato tutta se stessa nella sua esibizione, cantando Castle in the snow di Kadebostany.

Altro break prima di scoprire il primo eliminato del primo live di xf, e questa volta reso possibile con star internazionale Rita Ora e con il suo nuovo brano Let you love me.

Arriva il momento del ballottaggio e tra i Red Bricks Foundation e Matteo Costanzo, i giudici decidono di mandare a casa il giovane producer, ritenendo il gruppo ancora capace di supportare una pressione ed una gara di quel tipo.

Insomma, Anastasio è passato al secondo live e noi tutti dobbiamo supportarlo la prossima settimana votando gratuitamente dal l’app di Xf12, da Facebook, Twitter e dal tasto verde del telecomando di Sky. Abbiamo un massimo di 10 voti da dare durante la gara e 5 in caso di Tilt, ovvero quando i giudici decidono di far scegliere da casa chi perde il ballottaggio finale.

Detto questo, aspettiamo con ansia il prossimo giovedì per scoprire, non solo se il nostro concittadino andrà avanti, ma anche con quale altro brano ci sorprenderà nella prossima puntata.

